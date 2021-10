Warszawa. Znamy wykonawcę mostu pieszo-rowerowego na Pragę

Warszawa. Most połączy Pragę z centrum

Przeprawa pieszo-rowerowa połączy brzegi Wisły na wysokości ul. Karowej i S. Okrzei. To przedłużenie Nowego Centrum Warszawy, bo choć most będzie nieco oddalony od ścisłego centrum stolicy, to spowoduje, że Stara Praga stanie się de facto częścią uniwersytecko-wypoczynkowej części miasta.