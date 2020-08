Warszawa. Znamy zwycięzców konkursu na Ulubione Księgarnie Warszawy

- Wierzę głęboko w to, że książki odmieniają nasze życie. Księgarnie niezależne to ważne miejsca na kulturalnej mapie stolicy. Mamy ich w Warszawie około stu, to często małe podmioty, prowadzone rodzinnie albo przez grupy przyjaciół. Właśnie te miejsca najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, ale nie poddały się: działały aktywnie, także w sferze online, w oryginalny sposób promując książki i literackie pasje. Zależało nam na tym, by te niezwykłe miejsca przetrwały – powiedział prezydent Rafał Trzaskowski.