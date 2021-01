Warszawa. Znany reżyser protestuje pod ambasadą w obronie Nawalnego

Iwan Wyrypajew to dramaturg, reżyser, laureat Paszportu Polityki, którego sztuki wystawiane były m.in. w Teatrze Powszechnym i Teatrze Narodowym. Z transparentem "Rosjo, nie bój się wolności dla Nawalnego" protestował w sobotę przed południem pod ambasadą rosyjską w Warszawie.

Wyrypajewowi nie zależało na rozgłosie akcji, dlatego była ona trzymana w tajemnicy do samego końca. Według reżysera samotny protest ma mocniejszy wydźwięk, niż gdyby zjawiło się na nim kilkadziesiąt osób.

To jednoosobowy protest przeciw totalitarnej władzy i gest solidarności z aresztowanym Aleksiejem Nawalnym, który kilka dni temu został aresztowany podczas próby powrotu do kraju. Wcześniej Nawalny przebywał w niemieckiej klinice, gdzie dochodził do siebie po zamachu na swoje życie przez, jak uważa, funkcjonariuszy FSB.