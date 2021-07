Warszawa. Znęcał się nad psem. Tłumaczył, że to przez alkohol

Jak informuje podkomisarz Robert Koniuszy, 42-latek podejrzany o to, że przez dłuższy czas w swoim mieszkaniu znęcał się nad psem, trzymał go w złych warunkach bytowania, nie zapewniał odpowiedniego pokarmu ani stałego dostępu do wody, a także bił go plastikową rurą, został zatrzymany. Nie od razu, bo po wizycie sąsiadki i zabraniu przez nią czworonoga, opuścił mieszkanie i ukrył się u znajomego przy ul. Czumy na warszawskim Bemowie. Mundurowi znaleźli poszukiwanego w pobliskim parku.