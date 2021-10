Warszawa. Znęcał się nad siostrą. Groził jej nożem

Policjanci z Woli zostali powiadomieni o awanturze, do jakiej doszło pomiędzy bratem a siostrą. Mężczyzna miał podejść do kobiety, przystawić jej nóż do gardła i mówić, że "poderżnie jej gardło". Kobieta, bojąc się o własne życie, zadzwoniła na numer alarmowy. 50-latek w domu zachowywał się agresywnie. Został zatrzymany. W chwili zatrzymania wszystkiemu zaprzeczał.