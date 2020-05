Warszawa. Żoliborz będzie miał nowy Bazar w duchu zero waste

Wszystko zaczęło się przy ulicy Oleandrów, obok Placu Zbawiciela. Właśnie w tej okolicy w 2017 r. Tomasz Gałkowski otworzył pierwszy Bazar Miejski. Pomysł wykiełkował z zamiłowania do idei zero waste i gospodarki cyrkularnej.

Chodziło o stworzenie miejsca, do którego każdy może przynieść nieużywane przedmioty i wystawić je na sprzedaż, nie poświęcając na to dużo czasu. Udało się na to wymyślić bardzo prosty sposób. Regały w Bazarze Miejskim można wynająć przez internet. Następnie trzeba tylko dostarczyć rzeczy. Żeby sprawdzić, czy się sprzedały, wystarczy włączyć stronę internetową sklepu.