Warszawa zorganizuje "Zimę w Mieście". Ruszyły zapisy

Tegoroczna "Zima w Mieście" będzie trwała od 4 do 15 stycznia. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną do ostatniej chwili nie było wiadomo czy wydarzenie, które zapewnia opiekę i zajęcia dla dzieci, odbędzie się , pomimo że przygotowania do "Zimy w Mieście" trwały w stolicy już od dwóch miesięcy.

Warszawa. Brak odpowiedz ze strony MEN ws. półkolonii dla dzieci

Koronawirus i powrót do szkoły. Dariusz Piontkowski o pierwszym terminie

- W tej sprawie wysłano pisma do kuratorium, które odpowiedziało, że nie dysponuje odpowiedziami w tej sprawie, oraz do ministra Przemysława Czarnka, którego resort na monity miasta nie odpowiedział. Ostatecznie informacja na ten temat pojawiła się na stronie MEN dopiero w piątek, 4 grudnia, pod koniec dnia – podała Karolina Gałecka rzeczniczka warszawskiego Urzędu Miasta.

Warszawa. Podpowiadamy, jak się zapisać

Zapisy na wydarzenie ruszyły w poniedziałek 7 grudnia o godz. 12.00. Zgłaszać się można do 11 grudnia, do północy.

Po zakwalifikowaniu się dziecka należy dokonać opłaty za wyżywienie oraz opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 – to termin na złożenie potwierdzenia dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której uczeń został zakwalifikowany. Ostateczna decyzja o przyjęciu dziecka zostanie podjęta przez organizatora wypoczynku.