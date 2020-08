Warszawa. Zrób sobie Cosmos. Muzeum na Łuckiej oblegane przez Instagramerów

W tym muzeum nie trzeba przewodników i czytania podpisów pod gablotami z ekspozycją. Tu przychodzi się, by się przekonać, jakie to uczucie być na kwasie. I zrobić sobie setki zdjęć, bo nie ma lepszego miejsca selfie. Uwaga, to propozycja na wyprawę w tygodniu, bo w weekend są tam dzikie tłumy.

Cosmos Muzeum to miejsce dla tych, którzy kochają się fotografować. W zasadzie po to się tam przychodzi. Trudno bowiem wyobrazić sobie lepsze tła do zdjęć, niż te, które zapewniają poszczególne muzealne pokoje. Są pełne iluzji, kolorów, obłędnych wzorów i potrafią naprawdę doprowadzać do szaleństwa.