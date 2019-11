Warszawa. Zupa, koce, skarpety dla bezdomnych. Strażnicy miejscy ruszyli ze specjalną akcją

Jesień i zima to czas, kiedy służby miejskie zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne. O to samo apelują też do mieszkańców Warszawy. Stąd wspólna akcja straży miejskiej i Caritasu.

Warszawa. Akcja "Trochę ciepła dla bezdomnych" ruszyła już po raz piąty (Straż Miejska, Fot: Straż miejska)

"Bezdomności się nie wybiera, bezdomnym się staje" – to hasło tegorocznej, piątek już akcji wsparcia tej grupy osób. Służby przypominają rzeczy oczywiste, o których często się zapomina.

"Bezdomni to tacy sami ludzie jak my wszyscy. Dlatego powinniśmy im pomagać. To jest bowiem miarą naszego człowieczeństwa. Uczestnicy akcji odrzucają ocenianie osób nie mających własnego domu, a skupiają się na udzielaniu im konkretnej pomocy" – czytamy w komunikacie dotyczącym akcji.

Strażacy miejscy, którzy wiedzą, gdzie bezdomni szukają schronienia przed zimnem, będą odwiedzać te miejsca z porcją ciepłej zupy. W tym roku posiłki będzie przygotowywała kuchnia działająca przy Caritas Polska.

Służby miejskie podkreślają, że dla powodzenia akcji znajomość tych miejsc jest najważniejsza. Funkcjonariusze Straży Miejskiej doskonale orientują się, gdzie są osoby bezdomne, ponieważ regularnie kontrolują pustostany, tereny działek, opuszczone altany. Znają też miejsca zbudowanych przez bezdomnych ziemianek i szałasów. Takie miejsca warszawscy strażnicy kontrolują przez cały rok.

Akcja "Trochę ciepła dla bezdomnych" to także pomoc rzeczowa. Do potrzebujących trafi 200 koców, 100 czapek i 1240 par skarpet.

Szef Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, nie krył radości podczas inauguracji akcji. Stwierdził, że "z takiej współpracy rodzą się wielkie rzeczy".

Akcję zainaugurowano w nowej placówce Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Grochowskiej. Obecni na niej przedstawiciele ratusza podkreślili, że Warszawa jest dobrze przygotowana do opieki nad bezdomnymi, ma m.in. ponad tysiąc miejsc w noclegowniach i schroniskach. Rocznie na pomoc bezdomnym miasto przeznacza ok. 16 mln zł.

Źródło: SM Warszawa

