Warszawa. Zwolnienie szefa anestezjologii w szpitalu MSWiA. Kto na jego miejsce?

Warszawa. Lekarze twierdzą, że zmiana jest uwarunkowana politycznie

Jak pisze dziennik, nie wiadomo, jakie są oficjalne przyczyny zwolnienia dr. Wójtowicza. On sam mówi o "pretekstach" i "powodach wyssanych z palca".

W zespole anestezjologów szpitala MSWiA panuje przeświadczenie, że zmiana na stanowisku jest motywowana względami politycznymi. Chodzi o to, żeby świeżo upieczonego członka Rady Medycznej przy premierze umieścić na eksponowanym stanowisku.

- Nie chodzi o to, że komuś przeszkadza dr Szułdrzyński, bo on podobno jest dobrym lekarzem, ale o to, że w środku pandemii wywalają człowieka, który stworzył cały nasz system pracy - mówi gazecie lekarz anestezjolog.