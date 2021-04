Warszawa. Zza krat zlecił zabójstwo. Gangsterowi "Famie" pomagał zespół

Rzeczniczka prokuratury, Katarzyna Skrzeczkowska, przekazała w czwartek, że Krzysztofowi U. został przedstawiony zarzut podżegania do zabójstwa “małego świadka koronnego”. Miał zostać otruty. Według ustaleń prokuratury i policji, “Fama” miał także podżegać do oblania kwasem żony prokuratora, który oskarżał go przed Sądem Okręgowym w Warszawie oraz do spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała sędziego Andrzeja Krasnodębskiego, który w lutym tego roku skazał go na 25 lat więzienia za zarzucane zbrodnie.