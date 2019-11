11 listopada Warszawę czeka paraliż komunikacyjny. Ogromne zmiany na drogach i zawieszone linie tramwajowe

Święto Niepodległości to biegi, marsze i inne uroczystości w centrum Warszawy. Stolica będzie świętować przez cały dzień. Dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej oznacza to jedno - paraliż dróg.

ZTM zachęca pasażerów do korzystania z metra i kolei, szczególnie w poniedziałek, 11 listopada.

11 listopada. Początek utrudnień w Warszawie już w niedzielę

- W tym dniu mamy też 14 zgromadzeń, większość małych, stacjonarnych, które nie powinny powodować utrudnień w komunikacji, m.in. przed Sejmem i w Ogrodzie Saskim. Przemarsz zaplanowano m.in. w okolicach pl. Hallera, w godzinach 10-16, ok. 200 osób. Więc tu mogą się pojawić utrudnienia. Będzie także przemarsz Krucjaty Różańcowej od ul. Świętojańskiej do ul. Brylowskiej - poinformowała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa.

Także w niedzielę na pl. marsz. J. Piłsudskiego odbędzie się uroczysty Capstrzyk Niepodległości. Od godziny 17.00 zmienią się trasy autobusów linii: 107, 111, 128 i 175. Ponadto ok. godz. 20.00 zapowiedziano przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście na pl. marsz J. Piłsudskiego. Objazdami będą jeździły dodatkowo autobusy linii: 116, 178, 180, 222, 503 i 518.

11 listopada. Betonowe bariery, bieg i marsze

- Na prośbę policji będą ustawione takie przegrody w 13 miejscach. Będzie to zabezpieczenie m.in. Marszu Niepodległości. Nie mamy jeszcze informacji, kiedy zostaną usunięte - powiedziała Gawor.

W poniedziałek, 11 listopada w godz. 8.00-9.00 Traktem Królewskim przejedzie kolumna samochodów z Prezydentem RP z Pałacu Prezydenckiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Na trasie przejazdu przewidziane są postoje i składanie wieńców przy pomnikach: Wincentego Witosa (pl. Trzech Krzyży), Ignacego Paderewskiego (park Ujazdowski), Wojciecha Korfantego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola), Romana Dmowskiego (pl. Na Rozdrożu), Józefa Piłsudskiego (skrzyżowanie Al. Ujazdowskich z ul. Bagatela). W przypadku zamknięcia przejazdu objazdami będą jeździły autobusy linii: 116, 166, 180, 195 i 503.

11 listopada. Komunikacja miejska z dużymi zmianami

W poniedziałek 11 listopada swoje trasy zmieni wiele linii tramwajowych i autobusowych. Pasażerów zachęcamy do korzystania z kolei i z metra. Pociągi metra będą jeździły częściej. W godzinach 11.00 – 19.00 na linii M1 będą podjeżdżały na peron co 4 minuty, a na M2 – co 5 minut.