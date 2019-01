Warszawiacy czekali na to od dekad. Przesiadki w centrum staną się łatwiejsze

Ogłoszono plany modernizacji linii średnicowej w Warszawie. Dzięki zmianom pasażerowie kolei miejskiej w końcu będą mogli przesiadać się bezpośrednio z dworca PKP Śródmieście do metra Centrum nie wychodząc na powierzchnię. Infrastruktura torowa zostanie rozbudowana, a przepustowość zwiększy się o połowę.

Wspomniany dworzec wzbogaci się o dwa nowe tory (do tej pory były tylko dwa). Ten zabieg pozwoli zwiększyć przepustowość z 14 do 24 pociągów na godzinę. Zanim jednak do tego dojdzie, gruntowną modernizację przejdzie stacja Warszawa Zachodnia. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel poinformował media, że przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony w drugim kwartale tego roku, najpóźniej do końca półrocza.