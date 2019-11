"Słoiki z Wilanowa" pomagają Frankowi. Aukcja słoików i zbiórka dla chorego pięciolatka

Koszulka Roberta Lewandowskiego, pióro Jarosława Gowina, kubek z podpisem Jurka Owsiaka – to tylko kilka rzeczy, które już w najbliższą sobotę będzie można wylicytować podczas akcji "Słoików z Wilanowa". Zebrane pieniądze trafią do pięcioletniego Franka.

"Słoiki z Wilanowa" pomagają już po raz szósty

"Słoiki z Wilanowa" zapraszają do udziału w sobotnim finale akcji nie tylko słoiki, ale także rodowitych mieszkańców Warszawy ze wszystkich dzielnic.

To już szósta edycja akcji charytatywnej "Słoiki z Wilanowa". Jest to akcja, która powstała w przedszkolu nr 420 "Nasza Bajka" w Wilanowie.

- Zawsze przed jej rozpoczęciem prosimy rodziców o wskazanie celu finansowego. Do tej pory się nam zawsze wspólnie udawało osiągnąć ten cel. W tym roku mamy wysoka poprzeczkę. Okazało się, że bezcenne życie ma swoją cenę. Leczenie Franka w Zurychu będzie kosztować 700 tys. zł. Zbiórka trwa, ale wciąż brakuje 80 proc. kwoty – przyznają "słoiki".

"Słoiki z Wilanowa". Wsparcie rodziny i "słoiki" od znanych i lubianych

Rodzina Franka wspiera inicjatywę mieszkańców Wilanowa. Babcia chorego pięciolatka zachęca do pomocy i aktywnie działa przed sobotnim finałem.

Oprócz słoików z przetworami będzie można licytować "słoiki" dary przekazane przez znanych i lubianych. Do zdobycia są m.in.: koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego, przejażdżka repliką Warszawy Karola Wojdyły, strój sportowy od Mai Włoszczowskiej z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro oraz piłka z mundialu w 1974 roku z autografami zawodników, którzy zdobyli brązowy medal i certyfikatem autentyczności.

Do tej pory, we wszystkich swoich akcjach, "słoiki" zebrały ok. 320 tys. zł.