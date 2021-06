Turystka z Warszawy poszukiwana przez TOPR. Kobieta odnalazła się w areszcie

Historia warszawianki trafiła do kronik TOPR. Jednak ten incydent nie był najszczególniejszym czerwcowym zadaniem ratowników. Przypadek z poszukiwaniem aresztantki to drobiazg wobec rejestru interwencji, jakie mają miejsce w każdy weekend w Tatrach - służby przybywają do turystów ze skręconymi nogami, przemarznięciami, do których dochodzi na skutek niewłaściwego przygotowania się do wypraw i urazami po upadkach.