Warszawscy radni nie upamiętnią Jana Pawła II. PO-KO odrzuciła projekt

Stołeczni radni PiS zgłosili projekt stanowiska upamiętniającego 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu. Mający większość w warszawskim ratuszu radni PO-KO odrzucili ich wniosek.

"Treść stanowiska radnych Rady Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości odrzuconej przez radnych Koalicji Obywatelskiej ws. upamiętnienia 40. rocznicy pielgrzymki JPII do Polski oraz 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r. Nie wiadomo dlaczego? Po prostu odrzucili w głosowaniu i już!" – dziwi się na Twitterze warszawska radna PiS Alicja Żebrowska.

Jak powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl radny PiS Piotr Mazurek, jego partia jest zdumiona decyzją rajców PO-KO. Uważa bowiem, że projekt stanowiska był "bardzo koncyliacyjny". - Uznaliśmy, że takim fundamentem wydarzeniem jest 40. rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny. Wymieniamy również wybory z 4 czerwca 1989 roku i w tym kontekście także tzw. nocną zmianę z 1992 roku jako pewien hamulec zmian. Jednocześnie zachęcamy, by Rada Warszawy podejmowała działania zmierzające do promowania historii wśród młodych ludzi - tłumaczy.