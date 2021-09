Warszawska platforma VOD. Zadebiutuje Festiwalem Freekwencja

Budowę vod.warszawa.pl sfinansowało m.st. Warszawa, a zrealizowało Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. - Zbudowaliśmy platformę VOD Warszawa, by umożliwić warszawskiej kulturze rozwój i funkcjonowanie, docieranie do coraz większego grona odbiorców. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy z rozmaitych przyczyn nie mogli dotychczas korzystać z bogactwa znakomitej warszawskiej kultury lub z powodu pandemii zmienili swoje nawyki odbiorcze i sposoby korzystania z zasobów kultury. Wprawdzie nic nie zastąpi żywego kontaktu ze sztuką, ale nasze VOD będzie z pewnością ciekawą propozycją dla widzów z całej Polski - mówi wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.