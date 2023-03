Warszawska rewolucja roweru miejskiego Veturilo rozpoczęta

– Nowy sezon będzie stworzeniem Veturilo na nowo! Na warszawskich ulicach pojawią się nowe rowery – Smartbike 2.0, jest to ich debiut w naszym kraju. Nowy model jednośladu jest wyposażony w O-locki, technologię 4. generacji i system GPS, który pozwoli użytkownikom na większą swobodę korzystania z systemu. Uruchomiliśmy również nową aplikację – została ona zaprojektowana od początku, zgodnie z obowiązującymi trendami. Pozwoli ona na jeszcze szybszą i prostszą obsługę systemu. Jednak największą zmianą, którą warszawiacy mogli obserwować od początku lutego jest nowy wygląd terminali. Z ulic miasta zniknęły stacje wyposażone w elektrozamki, a zastąpiły je totemy oraz stojaki rowerowe. Dodatkową opcją zwrotu jednośladu będą tzw. obszary zwrotu - to oznaczone stojaki miejskie, w których będzie można zakończyć wypożyczenie. W całym mieście będzie ich ok. półtora tysiąca, a ich rozlokowanie sprawia, że korzystanie z Veturilo jeszcze nigdy nie było tak elastyczne. – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Nextbike i dodaje: To nie koniec niespodzianek w nowym sezonie! Znów do wypożyczenia będą dostępne tandemy - 30 sztuk już czeka na chętnych na wspólne wycieczki rowerowe. Nadal inwestujemy w rozwój elektromobilności w ramach naszej floty rowerów elektrycznych. Dlatego trzykrotnie zwiększyliśmy ich liczbę do 300 sztuk, co znacząco poprawi ich dostępność dla użytkowników. Ponadto najnowszej generacji egzemplarze z wymienną baterią będą dostępne na terenie całego miasta, a nie tylko przy stacjach dla rowerów elektrycznych. Z kolei to co nie ulega zmianie to koszty wynajmu – nadal pierwsze 20 minut korzystania z rowerów będzie darmowe.