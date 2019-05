Warszawski Dzień Zwierząt. Świętuj ze swoim pupilem!

Odwiedź 18 maja Park Fontann w godzinach 12:00-18:00 a zapewnisz atrakcje sobie i swojemu pupilowi. Już po raz czwarty Warszawski Dzień Zwierząt poprowadzą wspaniali zwierzolubni dziennikarze – Marzena Rogalska i Michał Olszański.

Jeśli jeszcze nie masz psa, a chciałbyś i mógłbyś mieć, to w Parku Fontann będzie czekać całe stado rezydentów Schroniska na Paluchu, a wśród nich Geralt , Spike , Cheetos , Fazi i Piegusek . Psiaki szukające domu poznasz po czerwonych chustach „Adoptuj Warszawiaka”. Wolontariusze opowiedzą o psie i udzielą wskazówek dotyczących adopcji.

Jeśli chciałbyś mieć psa, a nie możesz, to uśmiechnięci ludzie w fioletowych koszulkach zaproszą Cię w swoje szeregi. Opowiedzą o możliwościach pomocy w Schronisku, o tym jak bardzo jesteś potrzebny psiakom, które całymi dniami siedzą w ciasnych boksach i czekają na kogoś, kto weźmie je na spacer. Więcej informacji o wolontariacie na stronie Schroniska na Paluchu.

Do zobaczenia na Warszawskim Dniu Zwierząt! Gdyby stało się tak, że nie będziecie mogli świętować w Parku Fontann, to nieustannie zapraszamy na profile facebookowe Schroniska i grup wolontariackich, np. Odmień Świat Czterech Łap - każdy lajk i udostępnienie posta promującego psa w mediach społecznościowych, to szansa na jego nowe życie!