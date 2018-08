„Warszawski poker Kaczyńskiego”. Nowy projekt Trzaskowskiego

Sztab kandydata PO i N ogłosił akcję „Warszawski Poker Kaczyńskiego”. Projekt ma na celu pokazanie warszawiakom kart, które są w ręku Jarosława Kaczyńskiego.

Michał Szpądrowski, rzecznik prasowy warszawskiego PiS-u twierdzi, że akcja sztabu Trzaskowskiego to nieudolna próba odwrócenia uwagi od braku pomysłów kandydata PO i Nowoczesnej dla warszawiaków. - Od kilku dni wszędzie widzą faszyzm, to że będą próbowali za wszystko, co złe w Warszawie obwinić Jarosława Kaczyńskiego, było do przewidzenia. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na pracy z mieszkańcami. Będą mieli do wyboru: Warszawę ideologiczną Trzaskowskiego albo Warszawę pragmatyczną, uczciwą z Patrykiem Jakim - mówił DoRzeczy.pl rzecznik.