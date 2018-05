Warszawski Ratusz nie chce płacić odszkodowań. Sprawa w sądzie

Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chce zapłacić 215 tys zł odszkodowania, które w minionym tygodniu komisja reprywatyzacyjna nakazała wypłacić ośmiu poszkodowanym osobom. "Ta decyzja narusza prawo. Chcemy poddać ją ocenie niezależnego sądu" - argumentował wiceprezydent stolicy Witold Pahl.

Choć zastępca Hanny Gronkiewicz-Waltz przyznał, że w wielu przypadkach zadośćuczynienie za zaniechanie działań władzy się należy, to komisja weryfikacyjna nie zbadała wszystkich przesłanek niezbędnych do wydania decyzji. Jak wyjaśniała dyrektor biura prawnego Ratusza Maria Młotkowska, chodzi m. in. o sytuację materialną lokatorów, którym przyznano odszkodowanie.