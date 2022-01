Warszawski ratusz podaje, że prawie połowa nauczycieli chce odejść z pracy

Polscy nauczyciele o swojej pracy: "brak szacunku społecznego, słabe zarobki, brak perspektyw i dialogu z rządem"

- Sytuacja jest zła, a nawet dramatyczna. Mamy niemal dwa tysiące wakatów, kolejnych pięć tysięcy nauczycieli już jest na emeryturze lub ma do niej uprawnienia. Do tego przed nami kolejne trudności, między innymi kumulacja roczników w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i pomysły ministra Czarnka dążące do centralizacji oświaty - podsumowywała wiceprezydent Kaznowska.