Warszawski zabytek na czasie. Pomyśl po świętach o historycznej wadze

Wytwórnia w Lublinie, należąca do Wilhelma Hessa, była jedną z czterech takich fabryk w Polsce tamtego czasu. Juliusz Sperling, Alfred Krzykowski i spółka Weber-Dahnemieli mieli . Ale to w Lublinie ktoś wpadł na pomysł, że można wyprodukować wagę nie do towarów, ale dla ludzi, którzy zaczynali dopiero wiązać kwestię masy ciała ze zdrowiem, dbać o higienę i zwracać uwagę na odżywianie. Potężne ciało przestawało być powodem do dumy i znakiem zasobności. Kobiety marzyły o właściwej sylwetce i - zamiast osiągać ją katuszami gorsetu, zaczęły stawiać na kontrolę wagi.