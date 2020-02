Warszawski ZDM przebuduje Sokratesa po śmiertelnym wypadku na Bielanach. Stracą rowerzyści?

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przygotowuje się do przebudowy ul. Sokratesa na Bielanach. Droga, na której doszło do śmiertelnego wypadku w październiku 2019 r. zostanie zwężona. Mieszkańcy zastanawiają się, czy z trasy zniknie ścieżka rowerowa.

Warszawski ZDM ma zwęzić ulicę Sokratesa do szerokości zgodnej z prawem. Generalną przebudowę zapowiedziano po tragicznym wypadku w październiku 2019 r.

Urzędnicy warszawskiego ratusza przedstawili swoje propozycje remontu mieszkańcom Bielan. Zarząd Dróg Miejskich chce zwęzić jezdnię. Wtedy kierowcy mieliby do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W tej chwili są po dwa pasy w każdą stronę.

Inny projekt zakłada przeniesienie ścieżki rowerowej na drugą stronę ulicy. I to on budzi najwięcej wątpliwości społeczności. Mieszkańcy cytowani przez tvnwarszawa.pl podkreślają, że północno-zachodnia strona ul. Sokratesa straci dostęp do ścieżek rowerowych.