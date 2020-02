Warszawskie lotnisko Chopina uruchomi specjalne kontrole. Chodzi o koronawirus z Chin

Lotniska na całym świecie wprowadzają wzmożone kontrole w związku z niebezpiecznym wirusem z Chin. Także władze warszawskiego portu zapewniają, że "przyglądają się sytuacji".

Lotnisko Chopina w Warszawie nie jest bezpośrednio połączone z miastem Wuhan w Chinach. To bowiem ognisko groźnego koronawirusa , który bardzo szybko się rozprzestrzenia.

W środę informowaliśmy o tym, że do szpitala w Petersburgu trafiło dwóch pacjentów z objawami podobnymi do tych, które mają chorzy w Wuhan. Lekarze u jednej z tych osób wykluczyli obecność wirusa wykluczono.

Koronawirus z Chin. Coraz więcej kontroli na całym świecie

W czwartek władze Wuhan ogłosiły, że w mieście przestanie działać transport publiczny. Mieszka tam 11 milionów osób. Wszystkie loty do miasta wstrzymano. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta, a podróżnym omijanie go.

W Genewie zebrał się sztab kryzysowy Światowej Organizacji Zdrowia, ale odroczył podjęcie decyzji do piątku. Poziom zagrożenia wirusem w Unii Europejskiej został podniesiony z niskiego do umiarkowanego. Tak zdecydowało Europejskie Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób.