Warszawskie neony. Jak w przed wojną. Powróci napis "Gotujcie na gazie"

Warszawskie neony. To już nie reklama, tylko sentymentalna podróż w czasie

Gaz wszedł w użycie w Warszawie w 1856 roku. Wówczas na Powiślu rozpoczął działalność pierwszy biznes gazowy - Niemieckie Kontynentalne Towarzystwo Gazowe. Początkowo priorytetem było wykorzystanie takiego paliwa do oświetlenia centralnych ulic stolicy. W późniejszych latach powoli do użytku wprowadzane były gazowe kuchenki i urządzenia do ogrzewania wody w łazienkach, zwane potem - od nazwy dominującego na rynku producenta - junkresami. Neonowy napis zachęcał do korzystania z innowacji gazowej w kuchni.