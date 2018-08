Warszawskie "Słoikowo". Dla jednych ziemia obiecana, dla drugich - pustynia z betonu

W latach 70. to Ursynów był dzielnicą, na terenie której bloki wyrastały w szybkim tempie, ale bez głębszego zastanowienia. Następne było Miasteczko Wilanów. Obecnie palmę pierwszeństwa pod tym względem wiodą warszawskie Odolany. Gdyby serial "Alternatywy 4" kręcono dziś, jego bohaterowie mieszkaliby właśnie tam.

Według niego ten rejon Woli charakteryzuje się wyjątkowym położeniem. Odolany znajdują się blisko centrum, ale to nie przeszkadzało, aby w tym miejscu kilkaset hektarów służyło celom przemysłowym i kolejowym. Teraz dzielnica jest podzielona na dwie części. Na północy króluje gęsta zabudowa osiedli mieszkaniowych. Południe to "szara plama na mapie Warszawy". W niedalekiej przyszłości powstaną tu nowe kwatery w ramach programu Mieszkanie Plus .

Mieszkańcy Odolan są bardzo przywiązani do swojego osiedla. Facebookowa grupa "Moje Odolany" jest postrzegana jako jedna z najbardziej "ekstremistycznych" lokalnych społeczności. Gdy jeden z jej członków na forum przekazał plotkę o otwarciu długo oczekiwanego w sąsiedztwie sklepu " Biedronka ", wielu nie dowierzało. Powodem było nagminne przekładanie terminu, poprzedzone długim szukaniem najemcy przez dewelopera. Gdy się to w końcu udało, wydarzenie stało się informacją numer jeden. Pierwszego dnia (21.08) klienci witani byli czerwonym dywanem, balonami i... przygrywającym DJ-em przed wejściem.

Grupa "Moje Odolany" od dawna dostarcza internautom powodów do uśmiechu. Na początku kwietnia pojawiło się tam zdjęcie zaparkowanego na ul. Jana Kazimierza samochodu, który częściowo stał na jezdni. Problem w tym, że przeprowadzano akurat wtedy frezowanie asfaltu. Efekt? Drogowcy ominęli pojazd, zostawiając duże połacie bez nawierzchni. Komentujący to zdarzenie nie mieli dla kierowcy litości.

- Dlaczego wybrałam to miejsce? Początkowo wybrał je mój mężczyzna, drugie mieszkanie kupione w inwestycji obok to nasza wspólna decyzja - czekamy na oddanie – wyjawia nam Martyna. Podoba się jej bliskość do centrum, gdzie pracuje, ceni dobrą komunikację miejską, cieszy się z bliskości parków i sklepów. Nie przepada za dziurami w ul. Jana Kazimierza, parkowaniem na dziko oraz dużym ruchem ciężarówek i betoniarek. I to właśnie z tą ostatnią kwestią mają największy problem mieszkańcy okolicznych budynków.