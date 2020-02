Warszawskie zoo świętuje ostatni weekend karnawału

W sobotę, 22 lutego warszawskie zoo zaprasza na świętowanie ostatniego weekendu karnawału razem z milusińskimi. W programie m.in. kąpiel szympansów w pianie, zabawy słoni, konkursy plastyczne i wystawa prac o zagrożonych gatunkach zwierząt.

Ekologia dla najmłodszych

Wolontariusze przypominają, że początek roku to czas karnawału, ale także czas postanowień. „Tego dnia zachęcamy Was do zrobienia ekologicznych postanowień noworocznych i do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pt. „Chronimy ginące GATUNKI – chronimy naszą PLANETĘ” - apelują na Facebooku. Dzieła, wykonane techniką dowolną można zgłaszać w Ptaszarni od godziny 10.30 do 14.30. Zwycięzca zostanie wyłoniony o godzinie 15. W nagrodę dostanie drobny upominek. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na Facebooku Wolontariusza Warszawskiego ZOO.