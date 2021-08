Warszawa. Będzie Skwer Sportów Miejskich. Enklawa zieleni w środku miasta

Podobne enklawy, zielone miejsca wypoczynku i aktywności już powstały przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik i przy stacji Świętokrzyska. Tak jak tam ścieżki spacerowe i te przeznaczone dla aktywnej rekreacji zostaną rozdzielone, by każdy czuł się w tej przestrzeni bezpiecznie i by formy spędzania czasu w tym miejscu nie kolidowały ze sobą. Będą więc osobne ścieżki spacerowe i tory do jazdy na rolkach, rowerach. Bliżej Ogrodu Krasińskich znajdzie się zestaw przyrządów do kalisteniki.