Wawer w dwunastu obrazkach. Sztuka lokalnej dumy

Nowy mural przyciąga oko kolorami i interesującą grafiką. Przedstawia to, co dla mieszkańców dzielnicy jest powodem do satysfakcji - wszystkie lokalne atrakcje i ważne miejsca, także te, które dopiero czekają na uwagę. Wielkoformatowa reklamę Wawra na bloku przy Żegańskiej zaprojektował Dawid Ryski.

Nowa atrakcja dzielnicy - mural, który wylicza wszystkie ważne miejsca Wawra Źródło: Urząd Dzielnicy Wawer