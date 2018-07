Wąż zbożowy znaleziony w Lasku Bielańskim. Wygrzewał się na słońcu

W lesie w Warszawie znaleziono węża zbożowego. Gad ma 1,2 metra, był wychłodzony, ale widać, że jest oswojony. Nietypowy dla naszego klimatu wąż wygrzewał się na słońcu. Teraz trafi do szpitala dla gadów.

O pojawieniu się węża w Warszawie zaalarmowały osoby spacerujące po Lesie Bielańskim. Na miejsce pojechała ekipa Animal Rescue Polska, która wcześniej uczestniczyła w poszukiwaniach pytona pod Warszawą. Okazało się, że gad znaleziony na Bielanach to wąż zbożowy odmiany "snow".

Wąż wygrzewał się na słońcu, nie był agresywny, łatwo udało się go pojmać. Jest przyzwyczajony do noszenia na ręku, dlatego weterynarze przyznali, że zapewne jest oswojony. Wąż został zabezpieczony i przewieziony do szpitala dla gadów, gdzie pozostanie przez najbliższe 2 tygodnie.