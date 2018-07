Ważny dzień dla gimnazjalistów. Sprawdź, która szkoła cieszyła się największą popularnością

W piątek od godz. 12.00 gimnazjaliści mogą sprawdzić, do której szkoły średniej się zakwalifikowali. Warszawa przygotowała ponad 20 tysięcy miejsc w publicznych 91 liceach ogólnokształcących, 45 technikach i 17 szkołach branżowych.

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do warszawskich szkół ponadgimnazjalnych. Przy zapisach liczyły się oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum (język polski, matematyka i dwa przedmioty obowiązkowe), wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz dodatkowe osiągnięcia, na przykład świadectwo z wyróżnieniem, sukcesy sportowe, artystyczne, konkursy wiedzy. Premiowani byli też laureaci konkursów przedmiotowych. W Warszawie gimnazjaliści mogli aplikować jednocześnie do ośmiu szkół i dowolnej liczby oddziałów.

Do rekrutacji przystąpiło 20 241 kandydatów , w tym 41 procent to uczniowie z podwarszawskich gmin oraz innych miast, m.in. z Łodzi, Wrocławia, Szczecina, Lublina. Do szkół zakwalifikowało się 19 058 osób. Uczniowie, którzy nigdzie się nie zakwalifikowali, wezmą udział w rekrutacji uzupełniającej. Dla wszystkich kandydatów miasto przygotowało wystarczającą liczbę miejsc w warszawskich szkołach.

Ranking liceów w Warszawie 2018:

Kiedy składa się papiery do liceum 2018:

Od 6 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do wybranej szkoły. W szkołach składają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).