Weekend majowy się skończył, a śmieci pozostały. Szymon Hołownia komentuje

Tradycyjnie w majówkę Polacy grillują, jednak w tradycji nie mają wyrzucania śmieci do koszy. Szymon Hołownia w sieci pokazuje, jak wygląda podwarszawskie miasteczko dzień po majówce.

Pod postem internauci także nie szczędzili gorzkich słów. - U nas są za małe kary, do tego każdy umywa ręce od odpowiedzialności. W moim mieście zbudowano piękny plac zabaw dla dzieci trzy lata temu. Teraz to prawie ruina, w której przebywa głównie młodzież i psy. Na moją uwagę w UM otrzymałam odpowiedź, że będą likwidować piaskownicę (bo psy), a młodzież też dziecko. Jesteśmy widać bogatym krajem! - pisze momentogram.pl. - Oj tam oj tam! Rozłoży się przecież za jakieś 400 lat - dodaje mrbarcinski. - Po co pisać Otwock, wystarczy napisać Polska, bo tak jest wszędzie - komentuje anna.masticoon. - Bo u nas grillowanie jest patriotyczne, a sprzątnie już nie, poza tym w polskiej tradycji jest wywożenie śmieci do lasu, a nie z lasu do domu, z lasu to grzyby albo jagody się nosi - tłumaczy bognasmolka.