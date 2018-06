Weekendowe utrudnienia. Zobacz, jak dojechać na koncert Beyonce?

W sobotę na PGE Narodowym odbędzie się koncert Beyonce i Jay-Z w ramach trasy On The Run 2. Natomiast w niedzielę filmowcy będą realizować zdjęcia na moście Józefa Poniatowskiego. Sprawdź zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Od godziny 16.00 do 19.00 będzie wyłączony z ruchu obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Józefa Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona , ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński (Za wyjątkiem pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga -Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych).

Dostępny będzie wiadukt ul. Saskiej i ul. Brazylijskiej do al. Stanów Zjednoczonych. Jeśli po zakończeniu koncertu duża grupa uczestników będzie chciała pieszo przejść do centrum. Policja zdecyduje zamknąć dla ruchu most Józefa Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona.