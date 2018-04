Wiadukt się sypie w centrum miasta. Urzędnicy umywają ręce

Most na ul. Towarowej jest w bardzo złym stanie. Zarząd Dróg Miejskich trzy lata temu ogłosił przetarg na przygotowanie projektu przebudowy mostu. Ratusz w dalszym ciągu nic w tej sprawie nie zrobił. - Przebudowa wiaduktu zależy od remontu torów - tłumaczy rzecznik ratusza.

Rzecznik ZDM Karolina Gałecka zaznacza, że most jest wyeksploatowany i w złym stanie technicznym. - Przygotowaliśmy dokumentację związaną z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Cała procedura przygotowawcza dokumentacji trwała od 2015 roku. Natomiast pierwszego lutego bieżącego roku wnioskowaliśmy do stołecznego ratusza o wpisanie tej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to konieczne, aby dana jednostka mogła taką inwestycję zrealizować - tłumaczy WawaLove rzecznik ZDM. Dodaje, że w projekcie zaznaczyli, aby realizacja tego zadania nastąpiła w latach 2019/2010.

Stołeczny ratusz podkreśla, że są przygotowani do remontu, natomiast nie od nich to zależy. - Remont wiaduktu jest koordynowany z pracami kolejowymi przy remoncie linii średnicowej. To jak będzie wyglądać wiadukt w przyszłości zależy w dużej mierze od tego, jaki będzie plan remontu linii średnicowej. Dlatego nie ma sensu na razie go remontować, ponieważ, jeśli kolejarze wejdą ze swoim remontem, mogłoby się okazać, że wiadukt wymaga kolejnej przebudowy - wyjaśnia WawaLove rzecznik ratusza Tomasz Kunert. Dodaje, że most jest na bieżąco kontrolowany i został już odpowiednio wzmocniony i podparty.