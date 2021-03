Wiceminister chwali pracę komisarz w Szpitalu Południowym. "To skandal"

Adam Niedzielski w środę 26 marca 2021 r. poinformował, że z powodu domniemanych problemów we współpracy wojewody ze stołecznym ratuszem, do Szpitala Południowego na Solcu - placówki patronackiej dla tymczasowego Szpitala Południowego na Ursynowie - wprowadzony zostanie rządowy pełnomocnik.

Stanowisko to zajęła dr Ewa Więckowska. Decyzja została podjęta na wniosek wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.

Warszawa. Rządowy pełnomocnik w Szpitalu Południowym

- Bierze pan pełną odpowiedzialność za przejęcie Szpitala Południowego. Daję panu 5 dni, aby zapełnić go pacjentami - skomentowała wówczas zastępca prezydenta Warszawy Renata Kaznowska, odnosząc się do decyzji ministra zdrowia.

Wiceminister o Szpitalu Południowym. "Sytuacja uległa radykalnej poprawie"

"Cuda. Wystarczyło wprowadzić pełnomocnika rządowego do warszawskiego szpitala południowego i sytuacja uległa radykalnej poprawie. 90 pacjentów na 125 dostępnych łóżek! Zajętych 11 spośród 13 respiratorów. Można? Można! Pani Kaznowska powinna zapaść się pod ziemię. Ze wstydu" - napisał we wtorek na Twitterze wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży.

Zastępca prezydenta Warszawy o Szpitalu Południowym. "To skandal a nie sukces!"

"To oznacza, że od piątku P. Komisarz przyjęła 30 pacjentów + 0 na respirator. To skandal, a nie sukces! Szczególnie, że zostawiliśmy jej 50 umów z personelem i 333 wnioski kandydatów. My planowaliśmy 160 pacjentów w tym tyg! Komisarz powinna mieć ich 300! Czekam. " – odpowiedziała Kaznowska.