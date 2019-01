Wiceprezydent Warszawy chce mniej lekcji religii. Jest reakcja kurii

We wrześniu do polskich szkół wejdzie tzw. "podwójny rocznik". Władze Warszawy martwią się, że w niektórych placówkach może być problem z brakującymi salami oraz nauczycielami. Pojawił się pomysł zmniejszenia liczby godzin religii.

Wszystko zaczęło się od tego, że Renata Kaznowska zwróciła się do metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej bp Romualda Kamińskiego. Zapytała, czy jest możliwość zmniejszenia liczby godzin religii w klasach pierwszych z dwóch do jednej w tygodniu.

Dlaczego ma dojść do takiej zmiany? Powodem jest tzw. "podwójny rocznik" w szkołach. We wrześniu naukę w szkołach średnich rozpoczną zarówno absolwenci podstawówek, jak i gimnazjów. Mowa o 44 tys. uczniów. Dla porównania w ubiegłym roku do stołecznych liceów i techników poszło 19 tys. uczniów. Mogą wystąpić problemy z salami, brakować będzie również nauczycieli do przeprowadzenia lekcji.