Widzisz jeża? Zabierz go do domu: "w mróz nie ma żadnych szans na przeżycie"

Jak podaje IMGW, czeka nas chwilowe ocieplenie, a po weekendzie znów nadciągnie chłodniejsze powietrze. Dla niektórych zwierząt, w tym jeży, które budzą się wcześniej ze snu, tak niskie temperatury mogą okazać się mordercze.

Co robić, gdy zobaczymy jeża? "Należy zabrać do domu, powoli ogrzać, podać wodę i zadzwonić po pomoc do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt" - proszą opiekunowie.