„Więcej zieleni!” Kim była Alina Scholtz i czego dokonała?

Ważną cechą projektów Scholtz było uwzględnianie zmienności zieleni w czasie. Dzięki jej ideom, jesienią na drogach do szkół dzieci mogły zbierać kasztany i korale jarzębiny, a w maju specjalnie posadzone drzewa biało-czerwonymi barwami kwiatów przypominały o świętach narodowych. Jej projekty wciąż inspirują do szukania zrównoważonych rozwiązań przyrodniczych i urbanistycznych. Są również źródłem narzędzi do działania wobec klimatycznych wyzwań, jakie przed nami stoją.