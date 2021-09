Wielka akcja CBŚP w Warszawie. Ujawnili nagranie

Akcja została przeprowadzona w ubiegłym tygodniu. CBŚP dopiero dzisiaj ujawniło informacje na ten temat. Niemal jednocześnie, wcześnie rano w kilku miejscach w Warszawie i miejscowościach ościennych policjanci weszli do mieszkań osób podejrzanych. Zatrzymano osiem osób, a dwie doprowadzono do prokuratury. Zatrzymane osoby są podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.