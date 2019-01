Wielka siedziba małego urzędu. Transportowy Dozór Techniczny buduje

Transportowy Dozór Techniczny buduje w Warszawie nową siedzibę za ponad 100 mln złotych. W 55-metrowym wieżowcu znajdzie się m.in. część, w której teoretycznie mógłby samodzielnie działać hotel. TDT zapewnia, że nie po to stawia tak duży biurowiec.

Nowy budynek ma być oddany do użytku w połowie tego roku. Jak pisze :"Gazeta Wyborcza" , na 19 piętrach ma się znaleźć część konferencyjna, biurowa, hotelowa, sala bankietowa i klubowa. Do tego restauracja i 121 miejsc parkingowych.

Jak wylicza GW, urząd zatrudnia w Warszawie 161 osób. Dodatkowo 220 osób w pozostałych częściach kraju. Obecna siedziba TDT ma ok. 3 tys. metrów kwadratowych. To oznacza, że powierzchnia zajmowana przez urząd, po przeprowadzce do "wieży" zwiększy się pięciokrotnie.