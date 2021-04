Wielka Sobota. Święcenie pokarmów odwołane w części parafii w Warszawie

Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów. Choć biskupi zachęcają do błogosławieństwa darów w domu, ale wierni mimo obostrzeń mogą zrobić to też w kościele. Okazuje się, że niektóre parafie w Warszawie odwołały święcenia pokarmów.

Wielka Sobota. Święcenie pokarmów odwołane w części parafii w Warszawie Źródło: East News , Fot: Marek BAZAK