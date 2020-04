Wielkanoc 2020. Msze dla 50 osób? Parafie czekają na decyzję rządu

Koronawirus w Polsce. Wielkanoc 2020 w cieniu koronawirusa

W rozporządzeniu z 24 marca opisane zostały zasady, dotyczące liczy osób, które mogą wziąć udział w uroczystościach kultu i obrządku religijnego, takich jak, chociażby pogrzeby i msze święte. I tak do soboty, 11 kwietnia może w nich uczestniczyć do pięciu osób- poza księdzem i jego pomocnikami, ale już od niedzieli, 12 kwietnia we mszy świętej będzie mogło uczestniczyć do 50 osób. Tym razem już łącznie z księdzem i jego asystą.