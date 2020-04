Wielkanoc 2020. Sprawdź, jak będą wyglądały tegoroczne święta

Wielkanoc 2020. Święta spędźmy w domu

-Nie spotykajmy się w gronach rodzinnych, tak jak to zwykle bywało. Jest to niezwykle ważne, bo według ekspertów, gdyby było inaczej za kilka/ kilkanaście moglibyśmy doprowadzić do wzrostu zachorowań o ponad 50 tysięcy więcej, niż ten wzrost rzeczywisty będziemy wówczas mieli. Wiem, że żyjemy w czasie ogromnej niepewności i trudno jest przewidzieć, co będzie jutro czy pojutrze a co dopiero za kilka tygodni. Musimy jednak żyć i odnajdywać się w tej nowej rzeczywistości- powiedział Morawiecki.