Wielkanoc 2021. Paczki wielkanocne dla potrzebujących warszawiaków. Trzeba je dostarczyć

Stołeczny ratusz poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą w roznoszeniu paczek do najuboższych mieszkańców. Muszą trafić do seniorów, osób samotnych i rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej jeszcze w tym tygodniu - w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną.

Paczki z produktami, dzięki którym można przygotować tradycyjne polskie wielkanocne śniadanie, trafią do ponad 3,5 tysiąca mieszkańców Warszawy. Jednak aby zorganizować sprawną akcję rozwożenia podarunku do domów wskazanych beneficjentów pomocy od miasta, trzeba sztabu około trzystu wolontariuszy. Każdy z nich będzie miał spis kilkunastu adresów, pod które trzeba będzie dotrzeć z pakunkiem.

Warszawskie śniadanie wielkanocne z dostawą to niestety pandemiczny substytut realnego spotkania przy wielkanocnym stole osób, które nie mają z kim zasiąść do świątecznej biesiady lub na dostatni stół nie mogą liczyć we własnym domu. Najważniejszą częścią tego wydarzenia było zawsze osobiste spotkanie osób, które są takich okazji bardzo złaknione, a w stanie pandemii jeszcze bardziej - od roku niemożliwe było spotykanie się, wspólne celebrowanie świąt, rozmawianie nawet gronie nieznajomych. Dlatego też ważne jest, by dowód pamięci o tym, że ktoś chce zadbać o potrzebujących, dotarł do każdego.

Wielkanoc 2021. Śniadanie wielkanocne dla potrzebujących warszawiaków. Niech niczego im nie zabraknie. Wolontariusze poszukiwani

Paczki trafią do potrzebujących warszawiaków w Niedzielę Wielkanocną 4 kwietnia. W pakunku będzie to, co tradycyjnie uznawane jest za podstawę idealnego menu na taką okazję - biały barszcz lub żurek, 2 jajka na twardo w zabarwionych skorupkach, porcja wędlin oraz ciasta. Będą też sympatyczne życzenia, słodycze oraz drobne upominki.

"Mimo trudnego czasu, w jakim się znajdujemy, mieszkańcy Warszawy mogą na siebie liczyć. Dziękujemy za zgłoszenia, dzięki którym osoby starsze, samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymają paczkę z tradycyjnym wielkanocnym śniadaniem i drobne upominki. Pandemia pokazuje nam, jak ważna jest troska o drugiego człowieka, ale również ilu warszawiaków jest gotowych bezinteresownie pomagać innym" - powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Zgłoszenia do wolontariatu można dokonać poprzez stronę Ochotnicy Warszawscy. Te życzliwe osoby, które zechcą pomyśleć o innych, muszą mieć więcej niż 14 lat i dysponować własnym środkiem transportu, którym dotrą do mieszkań odbiorców pomocy wielkanocnej. Miasto akcję dostawy świątecznych paczek organizuje we współpracy z Fundacją Wolne Miejsce już po raz drugi.

