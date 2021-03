Wielkanocna gra w Koneserze. „Drużyna Zajączka” pomysłem na rodzinną zabawę

Co istotne, gra rozgrywana jest w otwartej przestrzeni placu Konesera, w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym. Zabawa jest bezpłatna, ale można wziąć w niej udział tylko raz. „Drużyna Zajączka – w poszukiwaniu pisanek” odbywa się od 16 do 30 marca (od poniedziałku do soboty, w godz. 11-19). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wielkanocwkoneserze.pl