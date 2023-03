Wielkanocny labirynt w Centrum Janki

Najmłodsi do 14. roku życia codziennie w godzinach 10-19 mogą wziąć udział w zabawie inspirowanej wielkanocnym poszukiwaniem prezentów od zajączka. Możliwość zdobycia nagród-niespodzianek otrzymają po wyszukaniu w labiryncie jajek wielkanocnych z literkami. Do znalezienia będzie 5 jajek, które będą zawierały litery tworzące słowo "zając". Aby dziecko mogło dołączyć do zabawy wystarczy, że rodzic okaże paragon za zakupy w Centrum Janki na kwotę co najmniej 100 zł z wyłączeniem paragonów z hipermarketu. Paragony będą rejestrowane w Punkcie Obsługi Akcji, gdzie znajdzie się również regulamin.