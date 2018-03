Wiemy, kiedy powstanie kładka przez Wisłę. "Będzie ikoną nowoczesnej Warszawy"

Na Wiśle powstanie kładka pieszo-rowerowa, która połączy Powiśle z Pragą. Most będzie długi na 463 metrów i szeroki na sześć. Stołeczny ratusz właśnie podpisał umowę na projekt.

- To ma być obiekt, na którym się zatrzymamy, na którym będą miejsca widokowe, miejsca do spoczynku. Będzie więcej przestrzeni, to nie będą trzymetrowe kładki związane z organizacją ruchu, a przestrzeń publiczna najwyższych standardów. Liczę na to, że ten obiekt będzie ikoną nowoczesnej Warszawy - mówi Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.