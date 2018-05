Wiemy, kiedy zaczną czyścić Pałac Kultury

Pałac Kultury i Nauki, kiedyś jasny i kremowy, dziś wygląda jak szara, zaniedbana budowla. Ma to się zmienić. Zarząd PKiN w czerwcu rozpocznie czyszczenie tarasu widokowego.

Do tej pory pomysł wyczyszczenia najwyższego budynku w Polsce wydawał się mało realny. Przedstawiciele zarządu PKiN zastrzegali, że brakuje funduszy na remont, a odnowa elewacji zajęłaby kilka lat. Najwyraźniej zmienili zdanie. W rozmowie z RDC prezes Pałacu, Rafał Krzemień, przyznał, że prace potrwają kilka miesięcy, ale taras będzie dostępny dla zwiedzających.

Taras, znajdujący się na 30. piętrze, rocznie odwiedza ok. 650 tys. osób. Będzie powierzchnią najtrudniejszą do wyczyszczenia, ponieważ na murach znajduje się wiele rysunków i podpisów pozostawionych przez zwiedzających. Przedsięwzięcie wyniesie ok. 1 mln zł. Nie oszacowano jeszcze, ile będzie kosztowało odnowienie całej elewacji pałacu.