Więzień na przepustce zabił żonę i 3-letniego synka. Jaki zlecił pilną kontrolę

Artur K. sam zgłosił się na policję w związku ze sprawą podwójnego morderstwa. Podczas zbrodni był na przepustce. - To nie ja podjąłem taką decyzję. Nie jestem psychologiem ani sędzią - mówi Patryk Jaki.

- System jest skonstruowany w taki sposób, że decyzję o tym, czy dana osoba może opuścić zakład karny podejmują: kurator, psychologowie , psychiatrzy . To wszystko dzieje się pod nadzorem sędziego penitencjarnego. To nie ja podejmuję taką decyzję. Nie jestem psychologiem, nie jestem sędzią - tłumaczył Jaki.

- Kiedy postulowałem o to, żeby osoby skazane za najcięższe przestępstwa nie mogły pracować poza zakładem karnym, to Rzecznik Praw Obywatelskich pisał do mnie, co ja w ogóle wyprawiam. Jak do mnie przyjeżdża taka osoba jak twórca afery FOZZ Dariusz Przywieczerski, to ja od razu wydaję zalecenie o specjalnym bezpieczeństwie, celi i monitoringu - wyjaśniał.